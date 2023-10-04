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Барбекю-зона на набережной Кабана закрылась до нового сезона
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Барбекю-зона, работавшая на набережной озера Кабан с 5 мая, закрылась до нового сезона. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.
В телеграм-канале дирекции рассказали, что до 1 октября зоной приготовления еды на углях воспользовались более 660 раз, и пообещали вновь открыть ее в 2024 году.
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