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Руc Тат
Общество 4 октября 2023 15:50

Барбекю-зона на набережной Кабана закрылась до нового сезона

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Барбекю-зона, работавшая на набережной озера Кабан с 5 мая, закрылась до нового сезона. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

В телеграм-канале дирекции рассказали, что до 1 октября зоной приготовления еды на углях воспользовались более 660 раз, и пообещали вновь открыть ее в 2024 году.

#набережная кабана #дирекция парков и скверов
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