Барбекю-зона на набережной Кабана закрылась до нового сезона

Барбекю-зона, работавшая на набережной озера Кабан с 5 мая, закрылась до нового сезона. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

В телеграм-канале дирекции рассказали, что до 1 октября зоной приготовления еды на углях воспользовались более 660 раз, и пообещали вновь открыть ее в 2024 году.