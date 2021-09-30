Барбадос намерен выйти из-под власти британской короны

Барбадос выйдет из-под власти британской короны. Островное государство намерено стать парламентской республикой, рассказала Премьер острова Миа Мотли, сообщает РИА Новости.

По ее словам, уже согласована кандидатура на пост первого президента — им станет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. Церемония запланирована на 30 ноября.

«Мы намерены после утверждения законодательства номинировать ее превосходительство действующую генерал-губернатора Сандру Мейсон. Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого Президента», — заявила Мотли.

Внесение соответствующих изменений в Конституцию острова было утверждено накануне, в том числе сюда вошли поправки о независимости от британской короны. Сообщается, что переход к парламентской республике будет завершен после присяги Президента, затем будет принят новый Основной закон.

Барбадос находится в восточной части Карибского моря. Островное государство обрело независимость в 1966 году, однако до сих пор главой здесь считается британский монарх.