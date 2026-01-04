Барабанов вернулся в состав, Лямкин - на больничном

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил стартовый состав на матч против «Автомобилиста». Это первая игра казанцев после Нового года.

В состав вернулись Александр Барабанов, Константин Лучевников. Дебютировать в этой встрече в КХЛ может 18-летний Егор Потапов, выступающий в системе «Ак Барса» за «Ирбис» в МХЛ.

Никита Лямкин после полученной серьезной травмы в матче с «Северсталью» пока остается вне заявки татарстанской команды. Также эту встречу пропустят Алексей Пустозеров и Матвей Жулин.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев.

Защитники: Степан Фальковский, Митчелл Миллер, Илья Карпухин, Алексей Марченко, Константин Лучевников, Степан Терехов, Егор Потапов, Александр Иванов.

Нападающие: Александр Хмелевский, Кирилл Семенов, Владимир Алистров, Александр Барабанов, Илья Сафонов, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Михаил Фисенко, Брендон Биро, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин.

«Ак Барс» по итогам 41 встречи регулярного чемпионата КХЛ располагается на третьей строчке турнирной таблицы в зоне «Восток» с 56 очками. Впереди «Авангард» (57 очков) и «Металлург» (64 очка). «Автомобилист» после 40 матчей идет на четвертом месте (49 очков).