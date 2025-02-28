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На главную ТИ-Спорт 28 февраля 2025 16:05

Барабанов, Сафонов и Галимов сыграют в первом звене в матче с «Трактором»

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Барабанов, Сафонов и Галимов сыграют в первом звене в матче с «Трактором»
Фото: ak-bars.ru

Пресс-служба казанского «Ак Барса» опубликовала список пятерок, которые сыграют в гостевом матче с челябинским «Трактором».

Первую тройку нападения составят Барабанов, Сафонов и Галимов. А Никита Лямкин и Алексей Марченко сыграют в защите.

Семен Кошелев, Кирилл Семенов и Дмитрий Яшкин – вторая тройка нападния. Фальковский - Князев в обороне.

Третья и четвертая тройкаи нападения тоже остались без изменений.

В воротах после пяти пропущенных матчей вновь сыграет Амир Мифтахов.

Напомним, стартовое вбрасывание в сегодняшнем поединке назначено на 17:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #ХК Трактор
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