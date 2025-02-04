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На главную ТИ-Спорт 4 февраля 2025 14:32

Барабанов рассказал, что прилетел в Санкт-Петербург с ностальгией на матч «Ак Барс» - СКА

Барабанов рассказал, что прилетел в Санкт-Петербург с ностальгией на матч «Ак Барс» - СКА
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов поделился ожиданиями от выездного матча со СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

По словам Барабанова, он с ностальгией прилетел в Санкт-Петербург, так как является его уроженцем.

«Конечно. Я родился в этом городе, здесь живут мои родители, братья. Хорошо знакомы местные болельщики, команда. Сегодня будет большая игра для меня», – сказал Александр.

Также нападающий рассказал, чем СКА может удивить казанскую команду.

«Команда хорошо играет в атаке, нужно лишить ее свободного пространства и шайбы», – передает слова Барабанова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, матч «Ак Барса» со СКА состоится сегодня, 4 февраля, в 19:30 по мск. Команда Анвара Гатиятулина занимает четвертое место в таблице КХЛ. Петербуржцы же идут на шестой строчке лиги.

#хоккей #ХК СКА #ХК Ак барс #кхл
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