Барабанов назвал командную игру ключом к победе «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий Александр Барабанов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Сибирью» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал о своем хет-трике. Его слова приводит пресс-служба хоккейного клуба.

Главным итогом встречи стала победа команды, которая принесла положительные эмоции. Нападающий отметил, что команда продолжает двигаться от матча к матчу, поскольку до плей-офф остается немного времени.

Говоря о том, что по ходу сезона команда уже не в первый раз позволяет сопернику сравнивать счет, Барабанов признал, что иногда игроки могут немного расслабляться и допускать лишние вольности. Он добавил, что в таких ситуациях стоит действовать проще, и команда работает над этим.

Комментируя ключевые моменты встречи, нападающий подчеркнул, что успех стал результатом командной игры. По его словам, хоккеисты самоотверженно ловили шайбы на себя в меньшинстве, грамотно выводили ее из зоны, старались избегать потерь и реализовали свои моменты.

Также Барабанов отметил, что драка защитника Ильи Карпухина в концовке матча эмоционально поддержала команду. Он подчеркнул, что Карпухин выиграл ее одним ударом.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли «Ак Барсу» воспользоваться слабыми сторонами вратаря Михаила Бердина, хоккеист заявил, что не стал бы так говорить и считает, что в этот раз удача была на стороне казанской команды.

Барабанов также отказался подробно объяснять, почему казанский клуб почти шесть лет не мог обыграть «Сибирь» на домашнем льду, отметив, что в хоккее подобные серии иногда складываются сами по себе.

Форвард добавил, что особенно запомнил третий гол – момент, когда Артем Галимов отдал ему передачу на пустые ворота и не стал бросать сам. По словам игрока, ему было приятно, что партнер поделился шайбой.

В завершение хоккеист поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Он отметил, что женщины – самое дорогое, что есть у мужчин, и подчеркнул, что их ценят.