В баре «Доски» на улице Пушкина в Казани прошла совместная проверка МВД и Роспотребнадзора.

Как рассказали «Татар-информу» в Управлении Роспотребнадзора по РТ, выяснилось, что для приготовления блюд используются продукты без документов и маркировки, готовые блюда и сырье хранятся в одном месте, а влажная уборка проводится некачественно. Было обнаружено и немало других санитарных нарушений.

Материалы проверки были переданы в суд, который постановил закрыть кафе на 30 суток.