Банный фестиваль пройдет в Альметьевске 26 июля в рамках «Каракуз» и «Лето в Татарстане»

Фото: пресс-служба Альметьевского района

В Альметьевске 26 июля на Городском пляже пройдет банный фестиваль, предлагающий необычное сочетание пляжного отдыха и традиционной банной культуры. Мероприятие организовано в рамках фестиваля «Каракуз» и республиканского проекта «Лето в Татарстане».

Фото: пресс-служба Альметьевского района

С 9:00 до 18:00 гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы от ведущих пармейстеров страны, индивидуальное и коллективное парение, лекция от эксперта в банной индустрии Василия Ляхова, а также ярмарка банного оборудования и гастрономическая зона.

Фестиваль проводится во второй раз и обещает стать одним из ярких событий летнего сезона в городе.

Фото: пресс-служба Альметьевского района

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.