Банковскую комиссию при оплате ЖКУ могут отменить уже со следующего года

Комиссия при оплате жилищно-коммунальных услуг может быть отменена уже в следующем, 2024 году. Об этом заявил Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

«Сегодня могу сказать, что мы с Правительством [РФ] провели окончательные консультации. Есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря, с тем чтобы он был принят и уже со следующего года комиссия <…> была отменена», — пояснил Володин.

По словам спикера Госдумы, в случае принятия новеллы банки перестанут брать комиссию за оплату ЖКУ через почту и расчетные центры уже с 2024 года.

«<…> учитывая, что банки финансовый год заканчивают с хорошей доходностью, с прибылью, то мы считаем правильным этот вопрос вынести на обсуждение», — добавил политик, уточнив, что инициатива обсуждалась с финансовыми организациями.

Стоит отметить, что законопроекту более трех лет. Он был внесен в парламент в феврале 2020 года, после того как это предложение партии «Единая Россия» поддержал Президент РФ Владимир Путин. Проект прошел первое чтение в Госдуме в апреле 2020 года, однако последующие слушания по нему не проводились.