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Экономика 17 октября 2024 13:25

Банковский аналитик Осадчий опроверг прогноз Костина по ключевой ставке в России

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Ключевую ставку Банка России не повысят до уровня в 21% по итогам заседания ЦБ 25 октября. Таким прогнозом с «Татар-информом» поделился начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«На заседании 25 октября снижение ключевой ставки исключено. Судя по заявлениям руководства ЦБ, возможно повышение ставки. Наиболее вероятно повышение на один процентный пункт, до 20%», - заявил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что ключевую ставку могут поднять до уровня в 21%.

Как объяснил «Татар-информу» Максим Осадчий, такое развитие событий не представляется возможным из-за угрозы долгового кризиса, который может возникнуть из-за резкого повышения процентных ставок.

На данный момент ключевая ставка в России составляет 19% годовых.

#ключевая ставка
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