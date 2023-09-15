Банковский аналитик Осадчий назвал причины повышения ключевой ставки ЦБ

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Резкое ускорение инфляции и обвал рубля стали причиной решения Центрального банка России повысить ключевую ставку на 100 базовых пунктов с 12 до 13% годовых, заявил корреспонденту «Татар-информа» начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий.

«Основной фактор — резкое ускорение роста инфляции. Второй фактор — перегрев рынка ипотеки и рынка необеспеченного потребительского кредита. Также ЦБ учитывает и обвал рубля», — заявил эксперт.

Также банковский аналитик связал повышение ставки с президентскими выборами в России в 2024 году. По его словам, курс доллара в России это не только экономический, но и политический показатель.

«Курс опять приближается к психологически значимому уровню 100 рублей за доллар. А что у нас в следующем году в марте? Знаете? Правильно, выборы Президента России. Курс доллара — это не только финансовый и экономический, но и политический показатель. Подходить к президентским выборам на фоне мощной девальвации национальной валюты — история не самая лучшая», — заявил Максим Осадчий.

Накануне «Татар-информ» разбирал факторы, которые могли повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке в России.