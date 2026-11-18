ВТБ и WB Банк, входящий в группу Wildberries, запускают пилотный проект мультибанкинга – технологии, которая с согласия пользователя объединяет счета разных финансовых организаций в едином интерфейсе. Клиенты смогут видеть баланс и переводить деньги между своими счетами в двух банках без перехода в другое приложение.

Для участия в пилоте необходим полностью верифицированный банковский счет и актуальные версии приложений обеих организаций. Просмотр истории операций и другие функции банки планируют добавить позже.

«Потенциальная аудитория здесь составит десятки миллионов человек», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Проект реализуется на фоне перехода российского финансового рынка на технологию открытых API: Банк России изначально планировал сделать ее обязательной для крупнейших банков, брокеров и страховых компаний начиная с текущего года, но позже отложил нововведение. Таким образом, обмен данными через Open API станет обязательным для российского финансового рынка позже 2026 года – срока, который ранее установил ЦБ.

Банк параллельно развивает аналогичные пилотные проекты открытого банкинга с другими крупными кредитными организациями, где клиентам доступны просмотр счетов, карт и истории операций, а также переводы через СБП.

Сотрудничество ВТБ и Wildberries развивается с начала 2026 года: ранее стороны объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого предполагается объединить клиентскую базу – около 30 млн клиентов ВТБ и 80 млн пользователей Wildberries.