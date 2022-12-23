Банковские эксперты позитивно оценили сделку по объединению банков ВТБ и Открытие

Сделка по покупке банком ВТБ всего бизнеса ФК «Открытие» завершена. Эксперты оценивают весь проект как позитивный для банковской системы и для экономики страны. 4Рыночная стоимость всей группы «Открытие» по результатам независимого аудита составляла 328 — 374 млрд рублей. Окончательная сумма продажи оказалась близка к этим показателям и составила 340 миллиардов рублей. Банк России назвал сделку успешной, оценив ее в 0,6 капитала банка, следует из сообщений регулятора.

Сама сделка является безусловным позитивным сигналом для всей банковской системы страны, считает эксперт. Активы после объединения двух системообразующих банков суммарно составят примерно 23 триллиона рублей, отметил председатель комитета «Опора России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

Эта консолидация наиболее значима именно сейчас, когда возросло давление западных санкций на всю экономическую систему страны. Поскольку среди клиентов этих банков — крупные российские компании и производственные комплексы.

Управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX («Эксперт РА») Павел Митрофанов также уверен, что консолидация банков ВТБ и Открытие даст хороший пример синергии и объединенный банк будет иметь более сильные позиции, ниже — удельные издержки, выше — прибыль. Клиенты получат большее разнообразие продуктов и сервисов. В этом случае синергию может принести не только слияние самих банков, но еще и других финансовых активов двух групп — страховых, инвестиционных, факторинговых бизнесов.

«Можно услышать такие опасения, что, мол, будет создан еще один государственный банковский „монстр“. Как это скажется на конкуренции? На самом деле, мы знаем, как эффективно могут конкурировать между собой наши государственные банки, едва ли не сильнее уровень конкуренции именно между ними, нежели у кого-то еще. Эффект масштаба при объединении — это еще и большие возможности инвестиций в цифровизацию», — сказал Митрофанов в интервью ТАСС.

Ранее власти приняли решение отказаться от выставления банка «Открытие» на публичные торги, о чем изначально сообщалось. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что «продать в рынок» данный актив вряд ли получится даже в обозримой перспективе, поэтому было принято решение найти стратегического инвестора и провести сделку по рыночной цене. Провести публичные торги в ситуации, когда российские инвесторы опасаются брать на себя повышенные риски, поскольку банки находятся под санкциями, представлялось маловероятным.

«У банка есть большой запас по нормативу достаточности капитала, он не нуждается в помощи — отмечает Михаил Доронкин, руководитель направления банковских рейтингов Национальный кредитный рейтинг. — Значит и сделка по слиянию с ВТБ не потребует никаких дополнительных инвестиций. Сделка — абсолютно рыночная. С точки зрения клиентского опыта важно сделать ее комфортной для клиентов обоих банков».