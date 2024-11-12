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Банки выявили новую мошенническую схему по взлому аккаунтов на госсервисах
Банковские специалисты выявили новую мошенническую схему, с использованием клиентских данных для кражи денежных средств.
После неудачной попытки обмана, злоумышленники начали перезванивать жертвам под видом сотрудников госструктур.
Они звонят с неизвестного номера и от имени представителя госструктур сообщают о наличии заказного письма. Мошенники спрашивают, на какой адрес электронной почты отправить уведомление.
Если жертва соглашается, то мошенники просят назвать проверочный код. Далее на телефон поступает сообщение с привычным текстом: «Код восстановления доступа к учетной записи». Чаще всего на этом этапе люди завершают разговор, заподозрив подвох.
Следующий этап мошеннической схемы является звонок. Аферисты убеждают собеседника, что до этого ему звонили мошенники и теперь его учетная запись взломана, якобы необходимо срочно принять меры для ее защиты – снова сообщить код для восстановления доступа. Чаще всего именно в этот момент человек становится жертвой обмана.
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