Банки выявили новую мошенническую схему по взлому аккаунтов на госсервисах

Банковские специалисты выявили новую мошенническую схему, с использованием клиентских данных для кражи денежных средств.

После неудачной попытки обмана, злоумышленники начали перезванивать жертвам под видом сотрудников госструктур.

Они звонят с неизвестного номера и от имени представителя госструктур сообщают о наличии заказного письма. Мошенники спрашивают, на какой адрес электронной почты отправить уведомление.

Если жертва соглашается, то мошенники просят назвать проверочный код. Далее на телефон поступает сообщение с привычным текстом: «Код восстановления доступа к учетной записи». Чаще всего на этом этапе люди завершают разговор, заподозрив подвох.

Следующий этап мошеннической схемы является звонок. Аферисты убеждают собеседника, что до этого ему звонили мошенники и теперь его учетная запись взломана, якобы необходимо срочно принять меры для ее защиты – снова сообщить код для восстановления доступа. Чаще всего именно в этот момент человек становится жертвой обмана.