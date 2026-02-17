Банки выдали россиянам почти 400 млрд рублей ипотечных кредитов за январь

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В январе 2026 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 396,5 млрд рублей – это в три раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщили «РИА Новости» в компании «Скоринг бюро».

В начале года россияне оформили 82,3 тыс. ипотек на общую сумму 396,5 млрд рублей. Для сравнения: в январе прошлого года банки выдали 31,3 тыс. кредитов на 118,9 млрд рублей. В «Скоринг бюро» объяснили, что столь резкий рост может быть связан с повышенным спросом перед изменением условий программы господдержки.

Средний размер ипотечного кредита в январе составил 4,8 млн рублей – за год он увеличился на 1 млн рублей.

Общий ипотечный портфель банков достиг 23,7 трлн рублей, тогда как год назад этот показатель составлял 21,5 трлн рублей.

С 1 февраля 2026 года в России начали действовать новые правила семейной ипотеки: теперь супруги не могут оформлять по одному льготному кредиту каждый. По новым условиям оба должны выступать созаемщиками по одному займу.