Банки в России обяжут получать согласие родителей для открытия счетов подросткам

В России планируют ввести запрет на открытие счетов в банках для подростков, если они не предоставили согласие законных представителей. Соответствующий законопроект был одобрен и Правительством, и Центробанком, сообщают «Известия».

Согласно инициативе, Гражданский кодекс дополнят пунктом, который запретит банкам открытие счетов несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, если они не получили письменного разрешения от родителей.

Кроме того, выписки со счетов таких клиентов смогут получать как сами владельцы, так и их законные представители.

В издании отметили, что это позволит родителям отслеживать открытие счетов, которые заводят их дети. Это, в свою очередь, поможет бороться со случаями, когда подростки оказываются втянуты в сомнительные сетевые схемы, а также избежать противоправных действий злоумышленников в отношении несовершеннолетних.