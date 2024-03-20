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Банки в России обяжут получать согласие родителей для открытия счетов подросткам
В России планируют ввести запрет на открытие счетов в банках для подростков, если они не предоставили согласие законных представителей. Соответствующий законопроект был одобрен и Правительством, и Центробанком, сообщают «Известия».
Согласно инициативе, Гражданский кодекс дополнят пунктом, который запретит банкам открытие счетов несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, если они не получили письменного разрешения от родителей.
Кроме того, выписки со счетов таких клиентов смогут получать как сами владельцы, так и их законные представители.
В издании отметили, что это позволит родителям отслеживать открытие счетов, которые заводят их дети. Это, в свою очередь, поможет бороться со случаями, когда подростки оказываются втянуты в сомнительные сетевые схемы, а также избежать противоправных действий злоумышленников в отношении несовершеннолетних.
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