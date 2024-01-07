Банки с 2024 года начнут возвращать украденные мошенниками средства по новой схеме

С 2024 года клиенты банков смогут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме. Изменения в закон о национальной платежной системе вступают в силу с 25 июля, сообщает РБК.

«Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем», — отметил представитель Центробанка.

Согласно новациям, банк отправителя должен будет вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от физлица в случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в спецбазе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента»; если банк не направил физлицу уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента; если гражданин потерял свою карту или ею воспользовались без его согласия и клиент уведомил об этих фактах.

При последнем случае если клиент не предупредил банк о потере контроля над картой, банк может не возвращать средства (срок для возврата трансграничного перевода составляет 60 дней).

Кроме того, банки смогут на 2 дня блокировать переводы на подозрительный счет и сообщать об этом клиентов. Физлицо за это время должно подтвердить или отказать в проведении перевода.