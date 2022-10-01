Банки обязали подтверждать электронную почту и номера телефонов клиентов

С 1 октября российские банки обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

Такое решение ранее принял Банк России. Требование регулятора вызвано необходимостью обеспечить дополнительную защиту клиентов от кибермошенников, отмечает агентство «Прайм».

Теперь финансовые организации должны проверять электронный адрес почты клиента, куда направляются уведомления и справки об операциях. Если же операция осуществляется с помощью мобильного приложения, банки станут запрашивать подтверждение номера телефона.

По информации ЦБ РФ, кибермошенники за первое полугодие 2022 года похитили у клиентов банков 6,1 млрд рублей. В 2021 году объем хищений составил 13,6 млрд рублей — на 33,8% больше, чем в 2020-м.

Центробанк участвует в подготовке ряда инициатив для борьбы с мошенниками. Среди них — законопроект об информационном обмене с МВД и предложение обязать кредитные организации, которые перевели деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства.