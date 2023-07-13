Банки начнут возвращать россиянам средства, переведенные мошенникам

Российские банки начнут приостанавливать мошеннические операции и возвращать клиентам деньги, переведенные злоумышленникам. Подробнее о проекте, вносящем поправки в закон «О национальной платежной системе», рассказал телеграм-канал Госдумы.

Законопроект прошел третье чтение в нижней палате парламента. Благодаря нему в России появится специальная база с мошенниками, которая будет оперативно пополняться. С ней при необходимости будут сверяться банки.

Еще до перечисления средств операции будут проверяться на признаки мошенничества — давал ли клиент согласие на перевод и не было ли оно получено обманным путем. Причем проверка будет вестись с двух сторон — кредитными организациями плательщика и получателя.

«Если банк, получив информацию из базы о том, что операция мошенническая, все же осуществит перевод, он будет обязан возместить эти средства в полном объеме. На это дается 30 дней после получения заявления клиента, а при трансграничном переводе — 60 дней», — объяснили в Думе.

Как заметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, зачастую от действий мошенников страдает самая уязвимая категория населения — старшее поколение. «Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь», — подчеркнул он.