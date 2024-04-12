«Ъ»: Банки Китая начали блокировать оплату за компоненты для электроники от компаний РФ

Банки Китая начали блокировать оплату от российских компаний за компоненты для сборки электроники — письма о том, что не проходит оплата от российского юрлица, отечественные производители получают от китайских партнеров с конца марта. Об этом пишет «Ъ», ссылаясь на участников рынка.

Собеседники рассказали, что первые сложности с оплатой, возникшие еще в декабре, касались в основном готовой продукции, однако сегодня возникли проблемы с компонентами для серверов, систем хранения данных и ноутбуков.

Источник отметил, что оплата блокируется «даже у тех организаций, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами».

В IT-холдинге Fplus подтвердили информацию о возникших трудностях: «Мы, как и все ведущие игроки индустрии, испытываем давление со стороны вторичных санкций и работаем, чтобы максимально сгладить их последствия».

Основатель АО «Суверенная мобильная инициатива Холдинг» Александр Калинин рассказал, что азиатские финструктуры с декабря 2023 года «не пропускали оплату товаров со стороны российских юрлиц на поставки готовой продукции» (компьютеры, СХД, серверы и др.), а с начала апреля возникли проблемы с компонентами и «кит-наборами».

Председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич рассказал, что проблемы с финансовой логистикой через китайские банки наблюдаются в оплате практически всех товаров и услуг: «В декабре 2023 года американский регулятор собрал глав китайских банковских организаций и пригрозил вводом против них санкций в случае выявления сотрудничества с российскими юрлицами».

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская отметила, что более чем у половины импортеров не доходят платежи до китайских получателей вне зависимости, под санкциями ли товар, банк-отправитель и какой банк использует китайский поставщик. Из-за этого отгрузки товаров из КНР упали примерно втрое.

Сейчас прорабатываются альтернативные сценарии оплаты, отмечает собеседник среди отечественных производителей электроники, однако данная проблема «затягивает производство отечественной электроники примерно на полгода, так как в ближайшие 2-3 месяца не будет никаких отгрузок компонентов и комплектов для сборки в адрес любого российского производителя».