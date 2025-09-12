Банки и бизнес Татарстана обсудили проектное финансирование в условиях кризиса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Агентстве инвестиционного развития РТ прошел круглый стол «Проектное финансирование в Республике Татарстан: опыт, особенности, современные вызовы и актуальные решения в новых экономических реалиях». В совещании приняли участие руководители ключевых федеральных и региональных банков, предприниматели с конкретными проектами и главы деловых объединений.

Первый блок выступлений круглого стола был посвящен выступлениям представителей финансовых организаций: Ак Барс Банка, «Сбербанка», «Россельхозбанка», «Газпромбанка», ВТБ, Банка Казани, «Альфа-Банка», «Промсвязьбанка» и «Новикомбанка».

Руководитель агентства Талия Минуллина в своем выступлении сослалась на данные ООН, заявив, что объем проектного финансирования в мире упал на 27%, а количество крупных инфраструктурных проектов – на 26%.

«Мы видим, что ситуация в мире такова, [что] замедление, оно действительно есть», – констатировала Минуллина.

Она отметила, что мониторинг инвестиционных соглашений в Татарстане также показывает «определенное инвестиционное замедление» по проектам, запущенным два-три года назад, где сейчас идет активная фаза. Причина – «жесткие денежно-кредитные условия», ведущие к реструктуризации долгов и продлению сроков реализации.

Однако чистая прибыль российских банков по итогам 2024 года выросла на 15,2%, а инвестиции в Татарстане за первое полугодие достигли 660 млрд рублей, что больше, чем год назад. По ее словам, после падения на 28% в 2024-м проектное финансирование в России в 2026 году может вырасти на 31%.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особый акцент на работе с малым и средним бизнесом сделала начальник управления развития МСБ Банка Казани Светлана Воронова. Она пояснила, что, несмотря на статус регионального банка, учреждение активно расширяется и уже работает на федеральном уровне, имея 19 структурных подразделений, включая недавно открытый офис в Санкт-Петербурге.

«У нас не такие огромные проекты. Мы небольшой банк, но работаем на федеральном уровне», – уточнила Воронова.

Она также представила новинку – инвестиционный продукт, запуск которого запланирован на конец сентября. Его ключевые особенности: финансирование до 250 млн рублей, срок до десяти лет и гибкий график платежей, зависящий от сезонности бизнеса заемщика на весь срок кредита.

Отдельно Воронова выделила экспертизу банка в работе с внешнеторговыми контрактами, в том числе с иностранными контрагентами из дружественных стран.

«Мы финансируем коммерческие контракты, уже есть опыт с Узбекистаном, Казахстаном, Турцией. В этом направлении мы эксперты», – заявила она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В следующем докладе управляющий директор – руководитель блока корпоративного бизнеса ПАО «Ак Барс Банк» Алексей Дробот сделал акцент на комплексном сопровождении проектов и работе с государственными программами поддержки, подробно разобрав льготные программы для МСП и промпредприятий с ставками от 7,4% годовых.

Заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Андрей Ширков подробно остановился на вызовах в финансировании девелопмента, указав, что в Татарстане банкам удается структурировать сделки для застройщиков под 9,8% при среднероссийских 12,5%. Отдельно он выделил механизмы государственно-частного партнерства как перспективный инструмент для крупной инфраструктуры.

Общей темой для всех банкиров стал запрос на качественную подготовку проекта со стороны бизнеса: проработанный бизнес-план, опыт команды и готовность инвестора вкладывать собственные средства.

Вторая часть мероприятия была отдана предпринимателям. Обсуждение коснулось конкретных проектов, которые сейчас находятся на стадии запуска или поиска финансирования.

Завершилось совещание вопросно-ответной дискуссией. Предприниматели, чьи инициативы были представлены во второй части, получили возможность задать банкирам уточняющие вопросы напрямую, а представители финансовых институтов – детально разобрать конкретные кейсы и предложить возможные решения.