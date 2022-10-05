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Ру Тат
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Экономика
5 октября 2022  12:46

В Чехии прекратят обслуживание карт UnionPay от российских банков

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Чешские банки прекращают обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, выданные российскими кредитными организациями. Так, россияне уже не могут снять наличные в банкоматах «Коммерческого банка» — одного из крупнейших в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

«Обслуживание пластиковых карт UnionPay, выданных российскими банками, в данный момент прекращено», — говорится в заявлении дирекции банка.

Обслуживание таких пластиковых карт прекратят и другие чешские банки. Сообщается, что ограничения могут снять при смягчении санкций ЕС.

#Чехия #банковские карты
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