Банкавто вышел на авторынок Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Уфы и Челябинска

Услуги автомобильного маркетплейса Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) теперь доступны еще в пяти регионах РФ. Выбрать автомобиль онлайн теперь могут клиенты в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Уфе и Челябинске.

Первым партнером автомаркета в этих городах стала сеть дилерских центров ГК «Луидор», имеющая филиалы в 11 субъектах России и являющаяся официальным дилером марок «ГАЗ», «ВАЗ» (LADA), «УАЗ», «КАМАЗ», Ford, Toyota, Mitsubishi, Volkswagen, Suzuki и Chery. После подключения нового дилера каталог маркетплейса РГС Банка пополнился более чем 380 легковых и коммерческих автомобилей с пробегом. В планах — подключение новых транспортных средств и расширение партнерства во всех регионах присутствия компании.

Гибкая система Bankauto.ru обладает преимуществами как для текущих и будущих автовладельцев, так и для профессиональных игроков автомобильного бизнеса. Клиентам доступен широкий спектр услуг авторынка на единой платформе: покупка и продажа автомобилей, в том числе между частными лицами, онлайн-бронирование, оценка авто и трейд-ин, а также сервисы кредитования, страхования, в том числе осаго, и рассрочки.

Любую понравившуюся модель автомобиля можно моментально забронировать онлайн, все автомобили есть в наличии. Клиент при этом получит уже зафиксированную стоимость сделки в зависимости от пакета выбранных услуг. Приехать в салон нужно будет всего один раз — закончить оформление покупки и забрать свой новый автомобиль.

Среди преимуществ маркетплейса для партнеров-дилеров – дополнительный инструмент онлайн-продаж для привлечения клиентов по всей стране. Кроме того, онлайн-формат позволяет значительно сократить время сделки за счет прохождения клиентом предварительных дистанционных этапов, а дилер получает определившегося и готового к покупке клиента.

«Банкавто стремительно расширяет региональную сеть и к концу года планирует начать сотрудничество с крупнейшими автодилерскими сетями во всех городах-миллионниках. К услугам наших клиентов — уже более 10 тыс. автомобилей из каталога по всей России, 34 бренда по новым машинам и 70 брендов — по авто с пробегом, а также более 30 крупнейших официальных дилеров страны среди партнеров. И мы не планируем останавливаться на достигнутом, расширяя как географию, так и функционал нашей платформы», — отметил директор фабрики цифровых проектов РГС Банка Денис Мавланов.

РГС Банк. Банк для автомобилистов (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России №3073, основан в 1994 году) — российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Входит в топ-5 лидеров рынка по выдачам и топ-10 по портфелю автокредитов. Сеть кредитной организации охватывает более 90 городов в 66 субъектах России. К сотрудничеству с банком подключены более 3,3 тысяч партнеров-автосалонов по всей стране. Особый акцент делается на цифровой трансформации бизнеса и развитии онлайн-каналов оформления финансовых продуктов «в один клик». Ключевой проект в рамках построения омниканальной модели продаж — маркетплейс по покупке и продаже автомобилей Bankauto.ru. Банк обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB+». www.rgsbank.ru.