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«Банька нам очень сильно помогает»: бойцы СВО поблагодарили за баню на колесах — видео
Передвижная баня из Тукаевского района РТ доехала до татарстанских бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Военнослужащие поблагодарили всех неравнодушных жителей, которые принимали участие в изготовлении и доставке бани.
Видеопослание с благодарностью от военнослужащих появилось в Telegram-канале Тукаевского района РТ. «Выражаем благодарность Республике Татарстан, особенно — ООО „Тукай Тепло-Газ“. Банька нам очень сильно нравится и помогает на данный момент. Спасибо огромное! Победа будет за нами», — говорят бойцы на видео.
С целью заботы о здоровье солдат работники предприятия сделали баню из автобуса на базе автомобиля «ГАЗ-66».
Внутри это транспортное средство превратили в настоящую баню. В походной бане могут мыться и париться несколько человек одновременно. Помещение тщательно утеплили и оснастили всем необходимым инвентарем.
Тут установили отличную печь, которая дает хороший пар. Поставили деревянную скамейку. Самое главное, что баня может постоянно менять место дислокации.
Как рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе муниципального образования, пока на передовую отправлена одна баня, по возможности помощь бойцам будет продолжена.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото, видео: пресс-служба Тукаевского района РТ.
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