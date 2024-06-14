«Банка меда в подарок за кровь»: 85-летняя жительница РТ 33 раза совершила донацию

Четырнадцатого июня отмечается Всемирный день донора крови. Само слово «донор» происходит от латинского danare — дарить, потому что зачастую доноры дарят другим не только кровь, но и жизнь. Одна из таких героев живет в городе Лаишево. Валентина Ватомова — почетный донор СССР, она сдавала кровь 33 раза.

Валентина Михайловна Ватомова родилась в Лаишеве в 1938 году. Впоследствии она посвятила всю свою жизнь медицине. После окончания восьми классов поступила в фельдшерско-акушерскую школу в Казани. В 1957 году стала одной из первых выпускниц Казанского медицинского училища № 1.

Приехав на практику в Лаишево, Валентина вышла замуж и с 7 августа 1957 года начала трудиться лаборантом в местной больнице, совмещая эту должность с работой медсестры.

«Однажды был Всероссийский день донора. Нина Федоровна, тоже лаборант, научила меня всему. Она была почетным донором Советского Союза, и я начала», — поделилась воспоминаниями Валентина Ватомова.

В то время было много доноров. Медперсонал помогал, как мог: все, кто был на смене, сдавали кровь.

«Однажды ко мне обратился милиционер. Его жена рожала, и ее состояние было тяжелым. Он попросил меня дать ей кровь. Я согласилась и дала ей 250 граммов крови, а ребенку — 10 граммов. Потом он принес мне в знак благодарности трехлитровую банку меда и капроновый платок», — заметила женщина.

Еще Ватомовой запомнился ребенок с лейкозом. Он лежал в Детской республиканской клинической больнице. «Мы договорились, и я ездила к нему на автобусе в Казань каждые десять дней, чтобы сдать по 100 граммов крови», — пояснила она.

На фото: Валентина Ватомова, внук Петр Ватомов и правнук Кирилл Ватомов

«Недавно ко мне подошел парень из Именьково. Он попал в аварию. Он сказал, что я когда-то помогла ему и его маме», — добавила Валентина Ватомова.