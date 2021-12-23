Банк ЗЕНИТ запустит технологические партнерства

Председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко сообщил в интервью ТАСС о том, что банк запустит ряд технологических партнерств с фокусом на интеграцию внешних сервисов. Такой формат позволяет без больших вложений расширить бизнес-возможности

«Мы не пытаемся построить, как иногда ее называют, „эгосистему“, но открыты к сотрудничеству. Как показывает опыт крупных игроков, покупка активов — масштабные эксперименты и дорогостоящие инвестиции, которые не всегда окупаются. Мы придерживаемся прагматичного подхода», — отметил он.

По словам Александра Тищенко, Банк ЗЕНИТ рассматривает разных технологических игроков на рынке и пилотирует с ними продукты, в частности, для развития программы лояльности «Клуб чемпионов». Проект запустили в 2019 году совместно с «Татнефтью» и ее розничной сетью АЗС. Это своего рода небольшая экосистема, которая активно растет и насчитывает уже 1,5 миллиона постоянных участников. В приложение «Клуб чемпионов» уже интегрированы все базовые продукты Банка ЗЕНИТ. В скором времени у программы заметно вырастет число новых партнеров.

«Потенциал проекта мы оцениваем в несколько миллионов активных участников. Программа выступит фундаментом для расширения технологических партнерств Группы „Татнефть“. На первом этапе мы проработали ближний круг. К программе планируется подключить Национальный негосударственный пенсионный фонд, с которым у нас есть совместные продукты, будем приглашать также хоккейный клуб „Ак Барс“, шинный комплекс и другие направления группы „Татнефть“», — добавил глава Банка ЗЕНИТ.

Сейчас банк масштабирует программу на рынок и ищет новых партнеров. Для этого изучаются потребности и интересы клиентов к отдельным сервисам. Оценивается синергетический эффект от взаимодействия банка и партнера. Проектируются бизнес-процессы и технологические схемы. Просчитывается стоимость интеграционных процессов и экономики и уже после начинается реализация.

«Как показывает практика, любой продукт или программа, которые создаются на основе цифровых решений, требуют постоянных инвестиций и развития. Невозможно создать продукт для клиента, проинвестировать в него энное количество денег, запустить, привлечь клиента и на этом успокоиться. Так не работает, нужно двигаться дальше. Поэтому мы сотрудничаем с теми, у кого есть амбиции и желание развиваться постоянно», — заключил Александр Тищенко.