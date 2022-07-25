Банк ЗЕНИТ запустил вклад в юанях «Растущая луна» со ставкой 0,4% годовых. Клиенты могут разместить средства на сумму от 10 тыс. до 1,5 млн юаней на срок 91 или 181 день. Открыть вклад можно только в офисах банка ЗЕНИТ.

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут перевести китайскую валюту во вклад с имеющегося счета или провести безналичную конвертацию в юани. Пролонгация, пополнение и расходные операции не предусмотрены. В конце срока действия договора возврат вклада и выплата процентов осуществляются на текущий счет в безналичном порядке.

В течение срока действия вклада клиентам предлагается на льготных условиях Карта привилегий. Выпуск и обслуживание карт осуществляются в соответствии с действующими в Банке ЗЕНИТ условиями и тарифами.