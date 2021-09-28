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Ру Тат
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28 сентября 2021  13:55

Банк ЗЕНИТ запустил услугу идентификации платежей для МСБ

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Банк ЗЕНИТ предлагает представителям малого и среднего бизнеса открыть новый счет с уникальным идентификатором платежей для контрагентов. Предложение актуально для предпринимателей с большим оборотом входящих платежей от подрядчиков.

Теперь клиенты МСБ могут закрепить специальный код за любым контрагентом, счетом, договором и другими объектами. Это поможет оптимизировать затраты на ведение бухгалтерского учета и автоматизировать обработку входящих платежей. 

«Банк ЗЕНИТ разрабатывает услуги для удобства предпринимателей. Новый счет с идентификатором позволяет безошибочно определять назначение платежей в автоматическом режиме и ускорить оборачиваемость дебиторской задолженности. Также он помогает повысить качество управленческой отчетности и контролировать расходные операции дочерних компаний», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

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