Банк ЗЕНИТ запустил услугу идентификации платежей для МСБ

Банк ЗЕНИТ предлагает представителям малого и среднего бизнеса открыть новый счет с уникальным идентификатором платежей для контрагентов. Предложение актуально для предпринимателей с большим оборотом входящих платежей от подрядчиков.

Теперь клиенты МСБ могут закрепить специальный код за любым контрагентом, счетом, договором и другими объектами. Это поможет оптимизировать затраты на ведение бухгалтерского учета и автоматизировать обработку входящих платежей.

«Банк ЗЕНИТ разрабатывает услуги для удобства предпринимателей. Новый счет с идентификатором позволяет безошибочно определять назначение платежей в автоматическом режиме и ускорить оборачиваемость дебиторской задолженности. Также он помогает повысить качество управленческой отчетности и контролировать расходные операции дочерних компаний», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.