Банк ЗЕНИТ запустил розничный кредитный конвейер

Банк ЗЕНИТ завершил первый этап внедрения нового розничного кредитного конвейера. Новая платформа позволит принимать решения по потребительским кредитам для частных клиентов за срок от одной минуты, при этом уровень одобрения заявок увеличится в среднем на 25%. До конца июля процесс будет масштабирован на все офисы кредитной организации.

Кредитный конвейер построен на новой технологической платформе и использует лучшие технологии поведенческого скоринга. За принятие решения отвечает автоматизированная система, разработанная и адаптированная под текущие потребности розничного бизнеса. В результате это поможет снизить себестоимость выдачи кредита на 30%, что положительно скажется на стоимости кредитования для клиента.

«Банк ЗЕНИТ постоянно работает над развитием клиентского сервиса. Внедрение кредитного конвейера во всех клиентских сегментах является одной из ключевых инициатив, заложенных в трехлетнюю стратегию. Мы сделали важный шаг к цифровизации и автоматизации банковских услуг, который поможет существенно сократить срок принятия решения о выдаче заемных средств», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.