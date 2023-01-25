Банк ЗЕНИТ запустил рекламную кампанию «Основной ЗЕНИТ»

Банк ЗЕНИТ запустил новую рекламную кампанию «Основной ЗЕНИТ», которая транслируется во всех регионах присутствия банка. В основе ролика лежит детально реконструированная сцена известного кино.

«Результаты прошедшей рекламной кампании „Для нас каждый клиент — звезда!“ показывают правильность выбора коммуникационной концепции, где клиент находится в главной роли. Исследования показывают, что все больше потенциальных клиентов рассматривают Банк ЗЕНИТ в качестве банка первого выбора наряду с лидерами рынка. Также растет удовлетворенность действующих клиентов, оценка бренда банка и его репутации», — отметил директор по маркетингу Банка ЗЕНИТ Алексей Кудрявцев.

Рекламная кампания «Для нас каждый клиент — звезда!» вошла в топ-7 лучших рекламных кампаний России в рамках экспертного конкурса на портале Sostav.ru. Кампания транслировала ценности Банка ЗЕНИТ, главная из которых — особый подход к клиенту. Запуску предшествовало комплексное исследование кредитной организации и рекламного агентства Art Union.

Подробные условия представлены на сайте банка.

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ