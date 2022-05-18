Банк ЗЕНИТ запустил программу лояльности для бизнеса с бесплатным обслуживанием

Банк ЗЕНИТ запустил программу лояльности для предпринимателей — контрагентов ПАО «Татнефть». Теперь клиенты, которые обслуживаются на пакете услуг «Надежный партнер», могут не платить за расчетно-кассовое обслуживание или получать скидки на все комиссии, продолжая вести свою деятельность. Размер скидки зависит от общей ежемесячной суммы внутрибанковских платежей на счета предприятий ПАО «Татнефть» или любой ее аффилированной компании.

Скидка в 30% устанавливается при совершении внутрибанковских платежей на сумму до 200 тыс. рублей за месяц, в 60% — на сумму от 200 тыс. до 2 млн рублей за месяц, в 80% — на платежи от 2 млн до 20 млн рублей в месяц, бесплатное обслуживание — на сумму свыше 20 млн рублей в месяц.

«Банк ЗЕНИТ разработал программу лояльности, которая позволяет предпринимателям экономить на расчетно-кассовом обслуживании. Мы намерены дальше развивать пакет услуг „Надежный партнер“ и дополнять его новыми привилегиями. Уверен, что он будет востребован среди наших клиентов», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Открыть расчетный счет «Надежный партнер» могут предприниматели, которые выиграли тендеры или заключили любой гражданско-правовой договор как с ПАО «Татнефть», так и с любой компанией из его Группы, а также их контрагенты. В пакет входит неограниченное количество бесплатных платежей, переводы в пользу физических лиц до 1 млн рублей, внесение наличных до 600 тыс. рублей, выдача наличных до 500 тыс. рублей, две корпоративные карты, начисление до 3% годовых на остаток по счету и СМС-информирование без комиссии на любое количество телефонных номеров.