Банк ЗЕНИТ запустил переводы Me2Me в СБП

Банк ЗЕНИТ запустил сервис переводов между своими счетами в разных банках (Me2Me) через Систему быстрых платежей. Теперь в мобильном приложении «Зенит Онлайн» можно запросить перевод средств со своего счета в другом банке. Зачисление осуществляется мгновенно и без комиссии в рамках установленных лимитов.

В мобильном приложении «Зенит Онлайн» достаточно указать банк, из которого планируется перечислить деньги, и отправить запрос. После подтверждения этой операции в приложении банка-отправителя деньги моментально будут переведены на счет в Банке ЗЕНИТ. Для того чтобы осуществлять переводы без подтверждения, необходимо один раз предоставить свое согласие на пополнение счета в Банке ЗЕНИТ в приложении стороннего банка.

Необходимое условие для выполнения перевода Me2Me — ФИО и номер телефона получателя и плательщика должны совпадать. Сервис также удобен, когда необходимо собрать на одном счете определенную сумму, например, для оплаты крупной покупки. Опция списания доступна по счетам в банках — участниках СБП, подключивших сервис Me2Me.