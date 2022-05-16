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Ру Тат
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Экономика
16 мая 2022  13:59

Банк ЗЕНИТ запустил пакеты услуг для состоятельных клиентов

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Банк ЗЕНИТ запустил новую линейку пакетов услуг для клиентов Private Banking: PRO, PRIME и SUPREME.
 
В рамках новых пакетов услуг доступны особые условия на осуществление переводов, льготные курсы конвертации, редкие валюты и индивидуальные инвестиционные продукты. Кроме того, есть возможность выпустить карту платежной системы UnionPay в течение суток. С ее помощью можно проводить платежные операции по всему миру и снимать наличные за пределами РФ. Минимальный порог вхождения в ЗЕНИТ Private Banking составляет 10 млн рублей в регионах РФ и 15 млн рублей в Москве.
 
Банк ЗЕНИТ также запустил новую ресторанную карту для владельцев премиальных пакетов. По Restocard доступен кешбэк до 10 % за покупки в ресторанах, кафе и барах по всему миру. Для комфортного отдыха предусмотрено приоритетное бронирование столиков, гастротуры и прочие привилегии от lifestyle-команды банка. Клиенты могут также посетить закрытые выступления именитых рестораторов.
 
«Мы разработали комплексный продукт, в котором собраны все виды премиальных услуг. Владельцы получат не просто доступ к закрытому клубу клиентов Private Banking Банка ЗЕНИТ, но и возможность использовать инструменты по хранению средств в надежном банке без ограничений», — отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Хенкин.

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