Банк ЗЕНИТ запустил пакеты услуг для состоятельных клиентов

Банк ЗЕНИТ запустил новую линейку пакетов услуг для клиентов Private Banking: PRO, PRIME и SUPREME.



В рамках новых пакетов услуг доступны особые условия на осуществление переводов, льготные курсы конвертации, редкие валюты и индивидуальные инвестиционные продукты. Кроме того, есть возможность выпустить карту платежной системы UnionPay в течение суток. С ее помощью можно проводить платежные операции по всему миру и снимать наличные за пределами РФ. Минимальный порог вхождения в ЗЕНИТ Private Banking составляет 10 млн рублей в регионах РФ и 15 млн рублей в Москве.



Банк ЗЕНИТ также запустил новую ресторанную карту для владельцев премиальных пакетов. По Restocard доступен кешбэк до 10 % за покупки в ресторанах, кафе и барах по всему миру. Для комфортного отдыха предусмотрено приоритетное бронирование столиков, гастротуры и прочие привилегии от lifestyle-команды банка. Клиенты могут также посетить закрытые выступления именитых рестораторов.



«Мы разработали комплексный продукт, в котором собраны все виды премиальных услуг. Владельцы получат не просто доступ к закрытому клубу клиентов Private Banking Банка ЗЕНИТ, но и возможность использовать инструменты по хранению средств в надежном банке без ограничений», — отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Хенкин.