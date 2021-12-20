Банк ЗЕНИТ запустил новогоднюю акцию по обмену валюты

Банк ЗЕНИТ в канун Нового года запустил акцию по выгодному обмену валюты. Пользователи мобильного приложения «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банка могут обменять доллары США и евро по льготному курсу с разницей 30 копеек от курса биржи.

Акция действует до 30 декабря 2021 года на покупку или продажу валюты через дистанционное банковское обслуживание в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по московскому времени. Ограничений на сумму не предусмотрено.

Открыть валютный счет в мобильном приложении можно в разделе «Оформить новый продукт». Для этого необходимо выбрать пункт «Счет», указать валюту и произвести обмен. Новым клиентам перед получением услуги необходимо открыть счет и подписать договор дистанционного банковского обслуживания в любом офисе Банка ЗЕНИТ.