news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
20 декабря 2021  15:10

Банк ЗЕНИТ запустил новогоднюю акцию по обмену валюты

news_top_970_100

Банк ЗЕНИТ в канун Нового года запустил акцию по выгодному обмену валюты. Пользователи мобильного приложения «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банка могут обменять доллары США и евро по льготному курсу с разницей 30 копеек от курса биржи.   

Акция действует до 30 декабря 2021 года на покупку или продажу валюты через дистанционное банковское обслуживание в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по московскому времени. Ограничений на сумму не предусмотрено. 

Открыть валютный счет в мобильном приложении можно в разделе «Оформить новый продукт». Для этого необходимо выбрать пункт «Счет», указать валюту и произвести обмен. Новым клиентам перед получением услуги необходимо открыть счет и подписать договор дистанционного банковского обслуживания в любом офисе Банка ЗЕНИТ.

#банк зенит
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное