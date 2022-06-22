В преддверии своего 27-летия Банк ЗЕНИТ запустил благотворительную акцию «Включите сердце». Собранные средства будут направлены на реализацию программ помощи подопечным благотворительного фонда «Синдром любви». Принять участие в акции можно на специальной странице фонда до 30 июня включительно.

«В день рождения принято преподносить подарки и исполнять желания. В честь празднования дня рождения мы объединились с благотворительным фондом „Синдром любви“, чтобы подарить частичку добра особенным детям и сделать их жизнь ярче», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Мы очень благодарны руководству и сотрудникам Банка ЗЕНИТ за надежную поддержку нашего дела и их вклад в улучшение качества жизни людей с синдромом Дауна. Благодаря вниманию неравнодушных людей мы продолжаем помогать и оказывать бесплатную поддержку семьям, в которых живут особенные дети, подростки и взрослые», —заметила в свою очередь директор фонда «Даунсайд Ап», член совета фонда «Синдром любви» Анна Португалова.

Банк ЗЕНИТ сотрудничает с фондом «Синдром любви» на протяжении более трех лет. Клиенты, бизнес-партнеры и сотрудники банка активно участвуют в акциях фонда и помогают в развитии особенных детей. Все средства идут на оплату занятий с опытными логопедами, дефектологами и психологами, а также на приобретение методических пособий и комплектов специальной литературы.