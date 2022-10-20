Банк ЗЕНИТ запускает счета в дирхамах

Банк ЗЕНИТ запускает текущие счета в дирхамах для розничных клиентов. Клиенты могут хранить и переводить средства по реквизитам, а также проводить конверсионные операции с валютой Объединенных Арабских Эмиратов.

«Мы фиксируем интерес клиентов к альтернативным валютам, поэтому запустили текущий счет в дирхамах. Валюта ОАЭ напрямую привязана к доллару и повторяет его динамику с определенным коэффициентом. Новый продукт позволит сберегать средства и диверсифицировать валютные накопления», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Открыть счет, а также совершить безналичные операции по счету можно в офисах Банка ЗЕНИТ. Для этого необходимо представить паспорт и написать заявление. Лимит по сумме и на остаток средств не установлен. Срок действия и количество счетов неограниченны.

Ранее Банк ЗЕНИТ предложил клиентам открыть текущий счет в юанях, а также вклад «Растущая луна» в китайской валюте по ставке до 0,75% годовых. Во вклад размещаются средства на сумму от 10 тыс. до 1,5 млн юаней на срок 181 или 367 дней. Клиенты могут перевести китайскую валюту во вклад с имеющегося счета или провести безналичную конвертацию в юани.

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