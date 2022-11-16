Банк ЗЕНИТ выступит организатором выпусков биржевых облигаций ГК «Автодор»

Банк ЗЕНИТ по итогам конкурса на электронной площадке «Автодор» выбран одним из организаторов выпусков биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 005-P государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»).

Номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций составляет порядка 100 млрд рублей со сроком погашения не позднее 3640-го дня с даты начала размещения. Регистрационный номер — 4-00011-T-005P-02E от 08.08.2022. Банк ЗЕНИТ в рамках организации выпусков облигаций будет привлекать широкий круг институциональных и частных инвесторов, а также проводить встречи с потенциальными партнерами.

«Транспортная система играет важнейшую роль в развитии экономики и социальной жизни страны. Биржевые облигации помогут компании „Автодор“ привлечь внебюджетные инвестиции на реализацию инфраструктурных проектов», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Виталий Киселев.

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