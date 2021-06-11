Банк ЗЕНИТ выдал более 1 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

С начала 2021 года клиенты Банка ЗЕНИТ оформили 330 кредитов в рамках программ «Ипотека с господдержкой 2020» и «Семейная ипотека». Объем выданных кредитов превысил 1 млрд рублей. Доля льготных выдач в общем объеме ипотечного кредитования составила 39%. Большая часть из них пришлась на февраль и март 2021 года.

Наиболее востребованы ипотечные программы у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. Средняя сумма кредита составила 3,2 млн рублей. Средний возраст заемщика — 33 года.

«Главный фактор роста спроса — повышение доступности ипотечных кредитов за счет заметного снижения процентных ставок во всех сегментах ипотечного рынка. Банк ЗЕНИТ улучшает условия получения кредитов и упрощает процесс оформления сделок, чтобы как можно больше клиентов могли приобрести собственное жилье», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

В рамках специальной программы «Ипотека с господдержкой 2020» Банка ЗЕНИТ клиентам доступна льготная ставка от 5,49% годовых на приобретение квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья. Срок кредита — от трех до 25 лет.

Оформить семейную ипотеку со ставкой от 4,9% могут семьи, у которых второй ребенок или последующие дети родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го. Срок — до 25 лет, первоначальный взнос — от 15%. В качестве первоначального взноса, а также для частичного или полного досрочного погашения кредита в Банке ЗЕНИТ можно использовать материнский капитал.