Банк ЗЕНИТ вошел в рейтинг надежных банков России по версии Forbes

Банк ЗЕНИТ вошел в рейтинг 100 надежных российских банков по версии журнала Forbes. При составлении списка учитывались размер активов, а также оценки кредитоспособности финансовых организаций в национальной валюте от агентств АКРА, «Эксперт РА», НКР, НРА.

Эксперты по итогам оценки разделили кредитные организации на пять групп. Банк ЗЕНИТ вошел в группу небольших банков с рейтингами по российской шкале A+, A и A-. Такие показатели оцениваются как надежные.

Напомним, что в ноябре 2021 года агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ на уровне ruА- и установило стабильный прогноз. Рейтинг был составлен на основе рыночных позиций банка, качества активов, достаточности капитала и консервативной оценки корпоративного управления.