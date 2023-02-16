Банк ЗЕНИТ вошел в Ассоциацию менеджеров

Банк ЗЕНИТ присоединился к независимой экспертной площадке Ассоциации менеджеров. Кредитная организация планирует участвовать в выработке социальных и профессиональных инициатив в сфере финансов, информационных технологий, кибербезопасности, маркетинга и других направлений.

«Банк ЗЕНИТ рад партнерству с Ассоциацией менеджеров. В рамках сотрудничества мы будем делиться опытом и лучшими бизнес-практиками с профессиональным сообществом. Уверена, что синергетический эффект от взаимодействия окажет положительное влияние на развитие экспертного сообщества, а также позволит создать новые успешные коллаборации на рынке», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

«Рад усилению экспертизы Ассоциации менеджеров в финансово-банковском сегменте благодаря вступлению нового члена — Банка ЗЕНИТ. Почти три десятка лет истории Банка ЗЕНИТ позволяют ему быть одним из значимых игроков рынка, той финансовой организации, которая способствовала развитию и внедрению новых технологий в обслуживании клиентов. Уверен, опыт Банка ЗЕНИТ пригодится членам нашего делового объединения», — прокомментировал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.