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Банк ЗЕНИТ вошел в Ассоциацию менеджеров
Банк ЗЕНИТ присоединился к независимой экспертной площадке Ассоциации менеджеров. Кредитная организация планирует участвовать в выработке социальных и профессиональных инициатив в сфере финансов, информационных технологий, кибербезопасности, маркетинга и других направлений.
«Банк ЗЕНИТ рад партнерству с Ассоциацией менеджеров. В рамках сотрудничества мы будем делиться опытом и лучшими бизнес-практиками с профессиональным сообществом. Уверена, что синергетический эффект от взаимодействия окажет положительное влияние на развитие экспертного сообщества, а также позволит создать новые успешные коллаборации на рынке», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.
«Рад усилению экспертизы Ассоциации менеджеров в финансово-банковском сегменте благодаря вступлению нового члена — Банка ЗЕНИТ. Почти три десятка лет истории Банка ЗЕНИТ позволяют ему быть одним из значимых игроков рынка, той финансовой организации, которая способствовала развитию и внедрению новых технологий в обслуживании клиентов. Уверен, опыт Банка ЗЕНИТ пригодится членам нашего делового объединения», — прокомментировал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.
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