Банк ЗЕНИТ вновь снизил ставки по ипотеке: от 8,15% годовых

Банк ЗЕНИТ снизил ставки по ипотечным программам. Теперь клиенты могут оформить кредит по «Ипотеке с господдержкой 2020» по ставке от 8,15% годовых. По собственным ипотечным программам на покупку жилья в новостройках действует ставка от 13,05% годовых, на приобретение квартиры на вторичном рынке — от 13,25% годовых. Максимальный срок кредитования — 25 лет.

Ипотека с господдержкой распространяется на покупку недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кредита составит до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей для других регионов России. Минимальный первоначальный взнос — 15% от общей стоимости жилья. Он может быть частично или полностью оплачен средствами материнского капитала.

Максимальная сумма кредита по собственным программам ипотечного кредитования составляет 40 млн рублей для приобретения недвижимости в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Для покупки жилья в остальных регионах клиенты могут получить до 20 млн рублей. Первоначальный взнос — от 10% от общей стоимости жилья, и он также может быть полностью или частично оплачен за счет материнского капитала.

Кроме того, в Банке ЗЕНИТ по собственным программам ипотечного кредитования продолжает действовать опция, которая позволяет снизить процентную ставку по ипотеке. Максимальное снижение ставки за весь срок действия договора составляет 8,8 процентного пункта. Опция предоставляется на кредитные договоры, заключенные после 25 марта 2022 года.

Банк пересмотрит условия по ипотеке, если действующая ставка по кредиту более чем на 1% годовых превышает размер ставки по программе «Рефинансирование ипотеки» на дату предоставления заявки. Клиенты могут воспользоваться услугой через 12 месяцев после оформления ипотеки, но не более трех раз за весь срок ее действия. Банк снизит сумму ежемесячного платежа и направит новый график по обслуживанию кредита.