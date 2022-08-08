Банк ЗЕНИТ увеличил выдачу автокредитов на 34% в Татарстане

В июле 2022 года Банк ЗЕНИТ предоставил автокредитов на сумму 45 млн рублей в Республике Татарстан, что на 34 % превышает результат июня. Популярностью среди клиентов пользовались автомобильные марки Lada, Renault и Hyundai.

«Татарстанцы чаще брали кредит на подержанные машины, их доля составила 64% в общем объеме выдач. Банк ЗЕНИТ усилил сотрудничество с автосалонами — партнерами банка, что повлияло на рост объемов продаж автокредитования. Кроме того, банк упростил и ускорил процессы подачи заявки, а также выдачи кредита, что сделало услугу еще более востребованной среди клиентов», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

В Банке ЗЕНИТ действует две программы автокредитования: «Новый автомобиль» — по ставке от 13%* годовых и «Автомобиль с пробегом» — по ставке от 14%*. Кредит можно оформить без первоначального взноса, доступная сумма кредита составляет от 100 тыс. до 10 млн рублей и выдается на срок от 2 до 7 лет с возможностью досрочного погашения.

При этом клиентам доступны автомобили с пробегом возрастом до 20 лет на момент окончания действия договора. Кредит выдается на покупку транспортного средства как иностранного, так и отечественного производства.

* Условия действуют для сотрудников стратегических предприятий-партнеров. Для остальных клиентов ставка от 15% годовых на покупку нового автомобиля и от 16% годовых — на транспортное средство с пробегом.