Банк ЗЕНИТ увеличил кредитный портфель МСБ

Банк ЗЕНИТ по итогам 2022 года увеличил кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса. За данный период предприниматели получили заемных средств почти на 12 млрд рублей, что на 87 % больше, чем в 2021 году. Чаще всего кредиты брали на оборотное кредитование, рефинансирование и инвестиционные цели.

Средний размер займа составил 65 млн рублей. В топ-3 кредитуемых банком направлений бизнеса вошли пищевая промышленность, оптовая и розничная торговля, а также производство.