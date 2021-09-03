Банк ЗЕНИТ угостит горожан молекулярными коктейлями на День нефтяника

В День нефтяника Банк ЗЕНИТ приглашает жителей и гостей города Альметьевска на развлекательную экспозицию Zenit Techno Lab. Площадка, расположенная на пересечении ул. Гагарина и ул. Ленина, построена в стиле научной лаборатории.

Программа мероприятия включает активности для взрослых и детей:

• Молекулярный бар с дегустацией коктейлей;

• Диджитал-фотозона «Калейдоскоп» и инстапринтер для печати фотографий;

• Детская зона с гигантской раскраской и увлекательными мастер-классами;

• Уроки финансовой грамотности;

• Химическое шоу для всей семьи;

• Удобная лаундж-зона с приятной музыкой;

• Розыгрыш призов среди посетителей стенда банка;

• Стенд Банка ЗЕНИТ, где можно проконсультироваться по условиям продуктов и услуг.

Эксперты банка на лекции «Основа финансовой грамотности для подростков» расскажут школьникам о грамотном планировании доходов и расходов и объяснят, как сохранить свои деньги от действий мошенников, на лекции «Финансовая грамотность и кибербезопасность».

Химические шоу «Секреты школьных программ» и «4 стихии» будут интересны посетителям всех возрастов. В игровой и доступной форме посетителям покажут интересные опыты: извержение вулкана, взрыв шарика, наполненного водородом, создание сухого льда и еще множество других экспериментов.

4 сентября Банк ЗЕНИТ также представит результаты образовательной инициативы «Школьный Upgrade». В трех школах Альметьевска будут открыты комфортные и функциональные зоны, спроектированные на основе идей самих школьников.

Проект «Школьный UPGRADE» реализуется при поддержке ПАО «Татнефть» и призван привлечь подростков к созданию гибкой образовательной среды, способствующей самореализации и освоению новых знаний. В рамках Года родных языков и народного единения в Татарстане фасады зданий школ украшены муралами по мотивам сказок Габдуллы Тукая и Александра Пушкина.