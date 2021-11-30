Банк ЗЕНИТ удвоил портфель онлайн-вкладов

В октябре 2021 года клиенты Банка ЗЕНИТ оформили вклады на сумму 2,2 млрд рублей. Объем депозитов, открытых в мобильном банке «Зенит Онлайн», вырос в два раза по сравнению с началом года. Популярностью среди клиентов пользовались следующие продукты: «Высокий доход», «Баланс» и «Доход в ЗЕНИТе».

«Клиенты выбирают нас за надежность и высокое качество сервиса. Подобрать подходящий вклад и оформить его без бумажной волокиты можно в „Зенит Онлайн“ менее чем за одну минуту. При этом банк обеспечивает привлекательную доходность по кредитным продуктам», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

К примеру, по вкладу «Звездный» максимальная ставка составляет 8,8% годовых. Клиенты могут открыть депозит на сумму от 50 тыс. рублей на срок 181, 400, 730 и 1100 дней. Начиная с 351-го дня вклады можно досрочно закрыть по ставке 8% годовых.