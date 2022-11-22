news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
22 ноября 2022  16:09

Банк ЗЕНИТ снижает ставки по потребкредитам в «черную пятницу»

news_top_970_100

Банк ЗЕНИТ в «черную пятницу» запускает специальное предложение по потребительским кредитам. Клиенты могут получить скидку до 1,5 п. п. от одобренной ставки. Условия акции действуют при обращении в офис банка с 25 по 30 ноября включительно.

Клиенты могут оформить кредит на сумму до 5 млн рублей и на срок до семи лет. Также по продукту действует услуга «Льготный платеж», которая позволяет получить отсрочку платежа основного долга на первые три месяца. По истечении данного периода заемщик продолжит вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка.

ПАО Банк ЗЕНИТ. Реклама.

#банк зенит
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100