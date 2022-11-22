Банк ЗЕНИТ снижает ставки по потребкредитам в «черную пятницу»

Банк ЗЕНИТ в «черную пятницу» запускает специальное предложение по потребительским кредитам. Клиенты могут получить скидку до 1,5 п. п. от одобренной ставки. Условия акции действуют при обращении в офис банка с 25 по 30 ноября включительно.

Клиенты могут оформить кредит на сумму до 5 млн рублей и на срок до семи лет. Также по продукту действует услуга «Льготный платеж», которая позволяет получить отсрочку платежа основного долга на первые три месяца. По истечении данного периода заемщик продолжит вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка.

ПАО Банк ЗЕНИТ. Реклама.