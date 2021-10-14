Банк ЗЕНИТ расширил линейку премиальных вкладов

Банк ЗЕНИТ запускает премиальный вклад «Новые возможности» со ставкой до 7,45% годовых. Минимальная сумма депозита составляет 5 млн рублей. Вклад можно открыть с 12 октября до 31 декабря 2021 года, сроки размещения средств — 365 и 550 дней.

Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Пролонгация возможна на условиях продукта «Высокий доход Премиум». Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Для открытия вклада необходимо внести новые денежные средства в размере более 5 млн рублей.

«Команда ЗЕНИТ Private Banking постоянно работает над улучшением продуктовой линейки и сервисов для клиентов. Новый вклад подойдет всем, кто хочет опередить инфляцию и получить стабильную доходность. Уверен, что клиенты по достоинству оценят интересные условия депозита», — отметил директор Департамента персонального банковского обслуживания Банка ЗЕНИТ Александр Хенкин.

Дополнительным преимуществом для клиента станет возможность льготного получения карты привилегий MasterCard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание осуществляются в соответствии с действующими в Банке ЗЕНИТ условиями и тарифами.