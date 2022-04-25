Банк ЗЕНИТ провел бизнес-бранч на тему инвестиций в искусство

Private Banking провел встречу на тему «Современное искусство. Пытка прекрасным» для состоятельных клиентов Банка ЗЕНИТ. Мероприятие прошло на площадке флагманского офиса ЗЕНИТ Private Banking.

«Пути развития арт- и финансового рынков сближаются. Вложения в искусство стали новым трендом в альтернативных инвестициях. Сегодня продажи арт-объектов глобализуются благодаря электронной торговле. И, конечно, мы предоставляем клиентам возможность познакомиться с профессионалами этой отрасли на lifestyle-встречах ЗЕНИТ Club», — отметил Александр Хенкин.

Ведущий современный художник и искусствовед Дмитрий Гутов простым и доступным языком ответил на популярные вопросы о современном искусстве. Эксперт рассказал, как возникло данное направление, почему оно радикально меняет свою форму и в чем его особенности.

Встреча на тему искусства стала продолжением серии культурных мероприятий для премиальных клиентов ЗЕНИТ Club. Так, помимо финансовой и инвестиционной экспертизы, клиентам ЗЕНИТ Private Banking доступна поддержка профессиональных партнеров в области консалтинга и lifestyle-менеджмента.