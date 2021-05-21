Банк ЗЕНИТ профинансирует создание цифровой лаборатории для дошкольников в Челнах

Банк ЗЕНИТ окажет финансовую поддержку проекту создания цифровой лаборатории по развитию инженерных способностей у дошкольников в г. Набережные Челны. Инициатива вошла в число победителей VI конкурса на соискание грантов «Энергия добра» от «Татнефти» в номинации «Наука, образование и просвещение». На торжественной церемонии вручения сертификатов Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко поздравил автора проекта Марию Батину.

На средства гранта коллектив профессиональных педагогов под руководством учителя-логопеда Марии Батиной планирует внедрить в образовательный процесс прогрессивные технологии и интерактивные методики преподавания. В цифровой лаборатории более 500 дошкольников смогут развить перспективные компетенции в сфере науки, технологии, инженерии и математики с помощью системы STEM-технологий. Запуск инициативы запланирован на август 2021 года.

Всего в 2021 году для участия в грантовом конкурсе ПАО «Татнефть» было подано 1415 заявок по восьми номинациям. Среди заявителей представлены 43 района Татарстана и 10 регионов Российской Федерации. В первую тройку лидеров вошли номинации: «Здоровый образ жизни и туризм» — 78 проектов, «Культура и искусство» — 33 проекта, 28 проектов в номинации «Наука, образование и просвещение».

Экспертами выступили партнеры Благотворительного фонда «Татнефть» из федеральных фондов «Русфонд», «Подари жизнь», «Подарок ангелу», «Новые имена», «Родительский мост», общественные деятели, видные представители науки, культуры и искусства, руководители государственных структур, образовательных учреждений, специалисты Компании и Благотворительного фонда «Татнефть».

«Поддержка образовательных инициатив — среди приоритетов благотворительной программы Банка ЗЕНИТ. Для нас важно способствовать развитию потенциала детей, а также участвовать в создании условий для профессионального и личностного роста специалистов в сфере образования. Уверен, проект инновационного развития для дошкольников поможет педагогам новой формации воспитывать поколение успешных инженеров. Мы благодарны ПАО „Татнефть“ и лично Наилю Ульфатовичу Маганову за предоставленную возможность войти в состав экспертного совета и поддержать эту прогрессивную инициативу», — отметил председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Хочу поблагодарить „Татнефть“ и Банк ЗЕНИТ за поддержку нашего проекта. Мы с коллегами стремимся создать комфортные условия для развития потенциала детей. Еще раз спасибо за организацию такого прекрасного мероприятия и оказанное доверие», — сказала педагог-логопед, победитель VI конкурса на соискание грантов «Энергия добра» от «Татнефти» Мария Батина.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody’s), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».