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Экономика
7 октября 2022  16:26

Банк ЗЕНИТ продлил акцию по возврату комиссии за оформление карты UnionPay

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Банк ЗЕНИТ продлил срок действия акции по картам UnionPay Platinum на тарифе «Премиальный» до 31 октября 2022 года включительно. Банк вернет клиентам комиссию за оформление карты при ежемесячном обороте по ней от 30 тыс. рублей в течение трех календарных месяцев с момента выпуска.

«Банк ЗЕНИТ наблюдает повышенный спрос на карты UnionPay как единственного платежного инструмента для путешествий за границу в текущих условиях. По этой причине мы решили продлить условия акции для наших клиентов, чтобы обеспечить им комфортное обслуживание и выгодные условия», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

Дебетовая карта UnionPay Platinum «Карта привилегий» действует в 157 странах мира. Она может быть открыта в рублях, евро или долларах в любом отделении Банка ЗЕНИТ. Карта объединяет в себе все преимущества программы лояльности банка, сервисы платежей и переводов, а также скидки и привилегии платежной системы UnionPay.

Также держатели карты UnionPay Platinum от Банка ЗЕНИТ получат до 3% бонусами за покупки в отдельных категориях. Клиенты могут сами решать, копить или сразу их тратить. Кроме того, в последний календарный день месяца на остаток по счету накапливается до 4,5% годовых на специальный карточный счет.

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